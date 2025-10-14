Strofinatelo con un dito e chiudete gli occhi. Dalla vostra lettera non si sprigionerà il classico odore di carta, ma l’aroma inconfondibile, quasi sacro, del burro fuso e della sfoglia dorata di un croissant appena sfornato. Non è un’illusione, ma l’ultima, geniale trovata delle poste francesi, che ha trasformato un semplice francobollo in un’esperienza sensoriale e in un ambasciatore della cultura nazionale. L’iniziativa, lanciata in collaborazione con la Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française, celebra uno dei simboli più amati e riconosciuti del Paese. Il francobollo speciale, opera della designer Frédérique Vernillet e disponibile da mercoledì scorso al valore di 2,10 euro, contiene infatti delle microcapsule che, se strofinate, rilasciano il profumo caratteristico del croissant au beurre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un odore di burro e sfoglia si diffonde nell’aria sfregandolo”: arriva il primo francobollo che profuma di croissant, ecco quanto costa e come funziona