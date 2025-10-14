Un milione di euro per rivoluzionare le biblioteche | da prestito libri ad hub culturali
BRINDISI - Sono ben dodici i nuovi progetti selezionati nell'ambito del bando "Biblioteche e comunità", che saranno avviati nelle regioni del Sud Italia coinvolgendo 45 biblioteche comunali, tra cui quella di Brindisi, con l’obiettivo di renderle luoghi di inclusione sociale e spazi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
