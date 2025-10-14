Un milione di euro per Muro Tenente | Latiano e Mesagne insieme per la valorizzazione
LATIANOMESAGNE - Si è tenuta sabato scorso, 11 ottobre, la conferenza stampa per presentare il progetto preliminare elaborato in stretta collaborazione tra i Comuni di Latiano e Mesagne per la riqualificazione e valorizzazione del Parco Archeologico di Muro Tenente. Il progetto è stato ammesso a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
