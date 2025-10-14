Un lampo poi il buio e le urla Il racconto di Domenico il carabiniere sopravvissuto all’esplosione
« Ricordo che ero sulla scalinata con lo scudo alto, poi in meno di un secondo un’esplosione. Le macerie mi hanno travolto, e dopo solo buio e urla». A parlare è Domenico Martella, 25 anni, uno dei carabinieri feriti nell’esplosione che ha devastato una casa a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, causando la morte di tre militari. Le sue parole, pronunciate dal letto d’ospedale e raccolte dal Tg1, danno voce all’orrore vissuto durante quella che doveva essere una semplice perquisizione. La tragedia si è consumata in pochi istanti. I carabinieri stavano salendo nella casa dei fratelli Ramponi, sotto sfratto e da anni al centro di una lunga battaglia legale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
