Un incontro sulla Farmacia dei servizi chiude la formazione dell’Avad

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Un incontro dedicato alle nuove frontiere della farmacia dei servizi chiude la rassegna “Volontari per una vita di valore” promossa dall’Avad - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare di Arezzo. L’appuntamento, a partecipazione libera e gratuita, sarà alle 17.00 di venerdì 17 ottobre nei locali della parrocchia di Sant’Agnese in Pescaiola e offrirà una nuova occasione di formazione e informazione per migliorare i percorsi di assistenza rivolti ai malati oncologici, andando a coinvolgere famiglie, associazioni e operatori socio-sanitari. Il focus dell’incontro conclusivo, introdotto dal saluto di Enzo Gori (presidente dell’Avad), sarà orientato verso gli sviluppi del ruolo del farmacista e dell’operato delle farmacie che sono oggi veri e propri presidi sanitari di prossimità ai cittadini in termini di prevenzione, controllo e supporto quotidiano anche in caso di patologie terminali o degenerative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

