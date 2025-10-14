Un giovane designer teatino talento nell’eyewear in finale al Mittelmoda

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatino Daniele De Simone è un giovane designer specializzato nel settore eyewear, selezionato tra i finalisti del prestigioso concorso internazionale Mittelmoda – the Fashion Award, nella categoria accessori.Dopo aver studiato alla scuola di design di Longarone, polo d’eccellenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Giovane cuoco teatino morto in discoteca a Ibiza - Il giovane, sull'isola per lavoro, si è sentito male in discoteca a Sant'Antoni dove aveva trascorso la nottata a ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Designer Teatino Talento