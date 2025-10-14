Un giorno in Pretura… ma con il copione di Festa | benvenuti al nuovo format dell' ex sindaco

Avellinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro che inchiesta giudiziaria: ormai sembra un casting per un nuovo programma TV. L’ex sindaco Gianluca Festa annuncia in video la sua missione: “Raccontare la verità”. Non quella dei giudici, non quella dei giornali, ma la sua. L’unica, autentica, certificata: “Festa Approved”.Il concorrente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

