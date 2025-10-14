Un giardino segreto nel cuore di Roma | la serra ottocentesca dove oggi si mangia nel verde

Funweek.it | 14 ott 2025

Roma nasconde tantissimi angoli nei quali il tempo sembra fermarsi e non accelerare: tra questi c’è un giardinosegreto’ che – silenzioso e profumato – ha fatto sì che una serra ottocentesca si trasformasse in un accogliente locale pronto ad ospitare tutti coloro che vogliono godersi un pranzo o un semplice caffè lontano dal caos. La Città Eterna è custode di questo giardino che – tra vetrate, piante rigogliose e architetture barocche – svela un luogo tutto da scoprire. Leggi anche: — Qual è l’opera di Bernini in Piazza Barberini? Scopri la risposta al cruciverba Il ‘giardino segreto’ nel cuore di Roma: le Serre di Palazzo Barberini. 🔗 Leggi su Funweek.it

