Un focus sullo stato della pittura contemporanea con l' artista Paolo Parisi
Prosegue la serie di incontri della rassegna “+Arte”, il ciclo di appuntamenti dedicati alle arti contemporanee, ideato e promosso da Fondazione LAM in collaborazione con il Comune di Cesena, e a cura di Pier Luigi Sacco. Il prossimo incontro si tiene giovedì 16 ottobre, alle ore 18, alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PERIZIA TECNICA SUL PARCO VIVIANI Dopo le nostre segnalazioni sullo stato del Parco Viviani, lo Studio di Progettazione Focus Green ci è venuto in aiuto, offrendo gratuitamente una perizia tecnica che ha condiviso anche con il Comune di Napoli. Co - facebook.com Vai su Facebook
Enna: all’Archivio di Stato focus sui restauri del Monastero delle Benedettine - X Vai su X
Focus curatori in 22 domande: intervista a Daniele Capra - Prosegue il nostro “FOCUS curatori”, 22 domande (le stesse per tutti) destinate a curatori e curatrici spesso “outsider”, per raccontare attraverso declinazioni personali, caratteristiche, metodologie ... Come scrive exibart.com
Pittura segreta - Oltre sessanta pittrici e pittori contemporanei sono i protagonisti di “Pittura segreta”, mostra promossa dal 18 novembre 2023 al 29 febbraio 2024 dalla Fondazione THE BANK ETS – Istituto per gli ... Lo riporta exibart.com
Torna a Vezzano “Contemporaneamente”, protagoniste musica bandistica e pittura - Quattordicesima edizione in vista per il festival di musica bandistica e di pittura "Contemporaneamente". Si legge su msn.com