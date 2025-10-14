Un fiume di contanti usciti dai conti Sempio Ecco chi è Maurizio
Scovato il misterioso Maurizio, l'uomo che prima dell'interrogatorio di Andrea Sempio avrebbe incontrato la mamma dell'indagato nell'omicidio di Garlasco. Gli inquirenti, che stanno ricostruendo il giro di soldi in contanti e il passaggio di documenti riservati nell'inchiesta che accusa l'allora procuratore Mario Venditti di corruzione in atti giudiziari, l'hanno intercettato. La sua identità, al momento, è coperta dal riserbo, ma si tratterebbe di una persona considerata «interessante» per l'inchiesta. Intanto a poche ore dal Riesame per Venditti, rompe il silenzio il gip Fabio Lambertucci. I due togati sono finiti sotto i riflettori investigativi della Procura di Brescia per quell'archiviazione lampo del 2017, ma mentre il primo è indagato per corruzione in atti giudiziari dopo che a casa dei Sempio è stato sequestrato l'appunto «Venditti gip archivia X 20. 🔗 Leggi su Iltempo.it
