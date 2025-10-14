Un festival nel segno di creatività e tecnologia

Si chiama EXPO Metaverso Raffaello ed è un nuovo festival di arti visive, nuove tecnologie e arti performative che si terrà a Urbino dal 23 al 25 ottobre. L’evento, che riunisce vari enti marchigiani dell’alta formazione artistica (l’Accademia di Belle Arti di Urbino, l’Accademia Poliarte di Ancona, i Conservatori di Fermo e Pesaro e l’università di Urbino) rientra nei progetti ministeriali PNRR. In programma ben ventuno momenti con circa 500 tra artisti, studenti e docenti impegnati in un intreccio di arti visive, musica, teatro e nuove tecnologie. "Metaverso Raffaello ha come obiettivo la valorizzazione della dimensione internazionale delle AFAM attraverso esperienze, attività di ricerca e produzione artistica incentrate sulla cultura italiana - dichiarano i membri del Comitato Scientifico del progetto, capitanati dal professore dell’accademia urbinate Massimo Puliani -; docenti e studenti delle cinque istituzioni coinvolte costruiranno un racconto visivo, musicale e scenico frutto di sperimentazioni che esplorano le radici della Scuola di Raffaello e i nuovi linguaggi artistici, inclusa l’IA". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

