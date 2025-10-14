Un ex studente del Cambi firma un nuovo gioco per bambini distribuito in tutta Italia | la storia di Fabio Mattei
FALCONARA - C’è anche ‘la firma’ di Fabio Mattei, 23enne falconarese, su un nuovo gioco per neonati distribuito in tutta Italia: una lampada abbinata a un peluche con carillon, entrambi a forma di stella. Il giocattolo è stato prodotto da una nota multinazionale di articoli per l’infanzia e da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
