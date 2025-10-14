’Un defibrillatore per Dinazzano’ Successo per il pranzo benefico

Oltre 130 persone hanno preso parte al pranzo organizzato dai volontari della parrocchia e del consiglio di frazione di Dinazzano a favore dell’iniziativa ‘ Un defibrillatore per Dinazzano-quartiere Bellavista ’. Grande successo dunque per l’iniziativa benefica alla presenza anche dalla pubblica assistenza Emilia Ambulanze di Casalgrande (Ema). Domenica molte persone si sono ritrovate nei locali della parrocchia di Dinazzano per il pranzo, dal menù contadino, che ha permesso di raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico esterno che a breve sarà installato nel quartiere Bellavista a Dinazzano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

