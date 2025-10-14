Un conservatorismo moderno
Dopo la crisi del 2008, l’austerità si è imposta come principio guida delle politiche economiche europee. Dopo una breve sospensione durante la pandemia, oggi ritorna nella forma di un’austerità di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Per la rassegna Incontri d’Autore, la Fondazione Tatarella, venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 18.00 nella Biblioteca della Fondazione (Bari, Via Piccinni n.97), presenta il libro “L’Italia dei Conservatori. Storia del conservatorismo italiano dall’antica Roma al gove - facebook.com Vai su Facebook
Evola odiava non solo il mondo moderno che n blocco, ma anche la morale evangelica. Criticava il fascismo perché troppo sociale e democratico. Poi Eco faceva polemica a buon mercato, vabbè Vai su X
Implicazioni della Crisi Tory sul Futuro del Conservatorismo negli Stati Uniti - La crisi dei Tory nel Regno Unito: un avvertimento cruciale per il conservatorismo americano. Si legge su notizie.it
Konservatiivikriisin vaikutukset konservatismin tulevaisuuteen Yhdysvalloissa - La crisi recente del partito conservatore britannico, noto come i Konservatiivi, ha suscitato un acceso dibattito sull’andamento delle forze conservatrici a livello globale. Lo riporta notizie.it
Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro del Maga. Anche per il dopo Trump - "I funerali di Charlie Kirk hanno fornito un'istantanea del movimento del Make America Great Again e delle potenziali direzioni per il conservatorismo moderno". Lo riporta msn.com