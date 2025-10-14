Un comune dolcificante aumenta molto la ricrescita dei capelli e combatte la caduta in test di laboratorio

14 ott 2025

Un team di ricerca internazionale ha determinato che lo stevioside, un dolcificante naturale ottenuto dalla pianta stevia, può aumentare sensibilmente la ricrescita dei capelli indotta dal minoxidil. In test su modelli murini ha aumentato sensibilmente e accelerato la ricrescita dei peli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

