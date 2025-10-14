Un comitato cittadino per l' ospedale di Acquapendente | Va tutelato e potenziato
Un comitato cittadino pro ospedale è stato costituito ad Acquapendente. “L'obiettivo - spiega il Comune - è di creare uno strumento di partecipazione attiva per la tutela e il rilancio del presidio, punto di riferimento per l'intero territorio dell'alta Tuscia, e per la difesa del diritto alla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
WEBMARTE.TV. . +++ GUARDA LA DIRETTA +++ Augusta | Sit-In di protesta del comitato cittadino per la spiaggetta Granatello - facebook.com Vai su Facebook
Acquapendente, il Comune dà il via al Comitato cittadino pro ospedale - Il Comune di Acquapendente dà il via alla costituzione del Comitato cittadino pro ospedale di Acquapendente, con l’obiettivo di creare uno strumento di partecipazione attiva per la tutela e il ... Segnala tusciaup.com
Il Comune dà il via al Comitato Cittadino Pro-Ospedale - Ospedale di Acquapendente, con l'obiettivo di creare uno strumento di partecipazione attiva ... Secondo orvietonews.it
Ospedale di Mesoraca, l’indignazione dei cittadini: “Un fallimento della giunta uscente” - «La situazione del poliambulatorio e dell' nosocomio di Mesoraca si conferma un punto dolente nel panorama sanitario calabrese». Secondo cn24tv.it