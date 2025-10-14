Un colpo di pistola sparato a bruciapelo così è morto Paolo Taormina

AGI - È stato un  colpo di pistola alla testa  sparato a bruciapelo a causare la morte di  Paolo Taormina, il  21enne ucciso  nella notte tra sabato e domenica a  Palermo, dopo essere intervenuto per  sedare una rissa  davanti al  pub  in cui lavorava, a pochi passi dal  teatro Massimo. La conferma arriva al termine dell' autopsia  eseguita all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Per questo  delitto  è stato fermato con l' accusa di omicidio,  Gaetano Maranzano, 28 anni, che ha ammesso davanti agli  investigatori  dei carabinieri e ai magistrati di avere visto, per caso, Taormina che in passato avrebbe fatto delle  avances alla sua fidanzata  e di avere quindi perso la testa. 🔗 Leggi su Agi.it

