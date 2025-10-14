Un colpo di pistola sparato a bruciapelo così è morto Paolo Taormina
AGI - È stato un colpo di pistola alla testa sparato a bruciapelo a causare la morte di Paolo Taormina, il 21enne ucciso nella notte tra sabato e domenica a Palermo, dopo essere intervenuto per sedare una rissa davanti al pub in cui lavorava, a pochi passi dal teatro Massimo. La conferma arriva al termine dell' autopsia eseguita all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Per questo delitto è stato fermato con l' accusa di omicidio, Gaetano Maranzano, 28 anni, che ha ammesso davanti agli investigatori dei carabinieri e ai magistrati di avere visto, per caso, Taormina che in passato avrebbe fatto delle avances alla sua fidanzata e di avere quindi perso la testa. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Antonio Oliveri. . Paolo è stato ucciso con un colpo di pistola mentre tentava di sedare una rissa nei pressi del Teatro Massimo a Palermo.Lirio Abbate giornalista investigativo e scrittore focalizza su mafia e criminalità organizzata , ecco il suo specifico interven - facebook.com Vai su Facebook
Tenta fermare pestaggio, ucciso con colpo pistola in testa a Palermo #palermo #12ottobre - X Vai su X
Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Trapani ucciso con un colpo alla testa - Il giovane Paolo Trapani è stato ucciso con un colpo di pistola sparato a bruciapelo da un membro del gruppo che stava picchiando un ragazzo a Palermo ... Secondo virgilio.it
Palermo, 21enne ucciso a colpi di pistola: il luogo dell'omicidio - I carabinieri hanno fermato il presunto autore dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso da un colpo di pistola alla ... Si legge su msn.com
Palermo: omicidio nella movida, ucciso ventenne con colpo di pistola in fronte - Omicidio nella zona champagneria, nel cuore di Palermo e della movida palermitana, a 50 metri da Teatro Massimo. Come scrive msn.com