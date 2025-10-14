Un colpo di pistola alla testa sparato a bruciapelo | così è morto Paolo Taormina

È stato un colpo di pistola alla testa sparato a bruciapelo a causare la morte di Paolo Taormina, il 21enne ucciso nella notte tra sabato e domenica in via Spinuzza, davanti al pub in cui lavorava, a pochi passi dal Teatro Massimo. La conferma arriva al termine dell'autopsia eseguita ieri sera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

