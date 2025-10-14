Un coccodrillo è finito in un centro di detenzione in Australia La protesta | Arrestato ingiustamente
In Australia il coccodrillo marino Old Faithful, simbolo del parco di Rinyirru, è stato catturato e rinchiuso dalle autorità per “comportamenti preoccupanti”. Le comunità delle Prime Nazioni denunciano un arresto ingiusto e chiedono la sua liberazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
