Un calciatore-soldato con la maglia di Israele | il nuovo murales di Laika vicino alla sede Figc

C’è il numero 67, triste riferimento ai 67mila palestinesi uccisi finora a Gaza. C’è la scritta in arabo – proprio “ Gaza ” – che compare incisa sopra a un pallone insaguinato. È la nuova opera dell’artista Laika dal titolo The Bloody Match, chiaro riferimento a Italia-Israele, la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio che si gioca oggi a Udine. Il murales è apparso questa mattina in via Giulio Caccini, a pochi passi dalla sede della Figc: raffigura un calciatore-soldato con la maglia della nazionale israeliana, che imbraccia un fucile e tiene sotto il piede un pallone insanguinato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

