Un anniversario e un’inaugurazione a candeline spente per il Festival delle Colline

Non è certo uscito il botto – un pampampam reiterato e sonorissimo – qualche sera fa l’anniversario dei trent’anni dal cilindro del Festival delle Colline, in cui tutti speravamo. Un bel gruppo, non indifferente, di candeline spente con tante soffiate che sapevano di fiato corto e di malinconia, di un qualcosa inserito a forza, troppo. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un anniversario e un’inaugurazione a candeline spente per il Festival delle Colline

Approfondisci con queste news

Festival delle Colline. Un anniversario e un’inaugurazione a candeline spente https://iltorinese.it/2025/10/12/festival-delle-colline-un-anniversario-e-uninaugurazione-a-candeline-spente/… @FestivalColline - X Vai su X

Festa del Donatore a Bareggio – 65° anniversario AVIS e inaugurazione nuova sede! ? Questa mattina ho partecipato alla Festa del Donatore organizzata da AVIS Bareggio, in occasione del 65° anniversario di fondazione e dell’inaugurazione della nuov - facebook.com Vai su Facebook

Viscontea storica corsa e rievocazione Spente le 80 candeline per la Faema Binasco - Binasco è andata in scena la due giorni di ciclismo d’epoca con La Viscontea, la classica giunta alla sua decima edizione, che si è aperta con la cena dei campioni al castello di Binasco. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it