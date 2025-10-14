Un abbraccio a chilometro zero a tutta la comunità | Ottone celebra i sapori di montagna

Anche quest'anno a Ottone, tanti espositori hanno portato i prodotti della loro terra in piazza in occasione della "Sagra dei prodotti della montagna": miele, formaggi, salumi artigianali, pane fatto in casa e tante altre specialità gustose e a chilometro zero.Molti erano anche gli standisti con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it