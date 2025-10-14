Un abbraccio a chilometro zero a tutta la comunità | Ottone celebra i sapori di montagna
Anche quest'anno a Ottone, tanti espositori hanno portato i prodotti della loro terra in piazza in occasione della "Sagra dei prodotti della montagna": miele, formaggi, salumi artigianali, pane fatto in casa e tante altre specialità gustose e a chilometro zero.Molti erano anche gli standisti con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Quando il sole scende, il tempo sembra fermarsi. Un abbraccio alla persona giusta, il mare davanti e la luce che cambia colore. Momenti semplici, ma che rimangono impressi. #lampedusatoday #sicily #sicilia #slowliving #isoladilampedusa #siciliabedda #l - facebook.com Vai su Facebook
Un abbraccio a chilometro zero a tutta la comunità: Ottone celebra i sapori di montagna - Il vicesindaco Maria Lucia Girometta: «Una festa che valorizza territorio e tradizione» ... Si legge su ilpiacenza.it