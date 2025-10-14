Ultimissime Juve LIVE | intervento perfettamente riuscito per Bremer chi può arrivare a gennaio in difesa

Juventusnews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 14 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 ottobre 2025. Muharemovic Juve, potrebbe davvero tornare in bianconero? Si apre un nuovo scenario per il futuro del difensore cresciuto a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live intervento perfettamente riuscito per bremer chi pu242 arrivare a gennaio in difesa

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: intervento perfettamente riuscito per Bremer, chi può arrivare a gennaio in difesa

Argomenti simili trattati di recente

ultimissime juve live interventoJuventus, il bollettino su Bremer: "Intervento perfettamente riuscito" - L'operazione e andata secondo i piani: ora il brasiliano iniziera l'iter riabilitativo. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

ultimissime juve live interventoAllenamento terminato. Rientrato Koopmeiners. Intervento riuscito per Bremer: nei prossimi giorni comincerà l’iter riabilitativo. Stop Pedro Felipe: le sue condizioni - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro il Como. tuttojuve.com scrive

ultimissime juve live interventoIntervento riuscito per Bremer: nei prossimi giorni comincerà l’iter riabilitativo. Stop Pedro Felipe: le sue condizioni - Anche Pedro Felipe, difensore della Juventus Next Gen, ha accusato un fastidio muscolare e in particolare ha riportato un risentimento ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Juve Live Intervento