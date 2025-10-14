Ultimissime Juve LIVE | intervento perfettamente riuscito per Bremer chi può arrivare a gennaio in difesa Maresca seguito dai bianconeri

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 14 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 ottobre 2025. Kim Juventus, il difensore è ai ferri corti col Bayern Monaco: pur di giocare ai Mondiali è pronto a questa mossa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: intervento perfettamente riuscito per Bremer, chi può arrivare a gennaio in difesa, Maresca seguito dai bianconeri

Scopri altri approfondimenti

Le ultimissime sulla #juve Leggile qui - X Vai su X

Le ultimissime sulla Juve Leggile qui https://www.juventusnews24.com/ultimissime-juve-live-notizie-tempo-reale/ - facebook.com Vai su Facebook

Intervento riuscito per Bremer: nei prossimi giorni comincerà l’iter riabilitativo. Stop Pedro Felipe: le sue condizioni - Anche Pedro Felipe, difensore della Juventus Next Gen, ha accusato un fastidio muscolare e in particolare ha riportato un risentimento ... Da tuttojuve.com

Allenamento terminato. Rientrato Koopmeiners. Intervento riuscito per Bremer: nei prossimi giorni comincerà l’iter riabilitativo. Stop Pedro Felipe: le sue condizioni - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro il Como. Scrive tuttojuve.com

Juventus, il bollettino su Bremer: "Intervento perfettamente riuscito" - L'operazione e andata secondo i piani: ora il brasiliano iniziera l'iter riabilitativo. Si legge su msn.com