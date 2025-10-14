Ultimissime Inter LIVE | Chivu col dubbio in attacco verso la Roma Bonny l’alter ego di Thuram

Internews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 14 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 13 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 11 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 10 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 9 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 14 OTTOBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live chivu col dubbio in attacco verso la roma bonny l8217alter ego di thuram

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Chivu col dubbio in attacco verso la Roma, Bonny l’alter ego di Thuram

Contenuti che potrebbero interessarti

ultimissime inter live chivuInter, il coraggio di Chivu: poteva avere Hojlund ma ha voluto tenere Pio Esposito, il clamoroso retroscena - L'Inter stava per chiudere Hojlund, poi lo stop imposto da Chivu: il retroscena di mercato sulla permanenza di Pio Esposito in nerazzurro, ecco com'è andata. Segnala sport.virgilio.it

ultimissime inter live chivuInter-Atletico Madrid LIVE: cronaca e aggiornamenti in tempo reale dell'amichevole di Bengasi - I nerazzurri affrontano i Colchoneros al Benghazi International Stadium, in Libia ... Secondo eurosport.it

ultimissime inter live chivuTanti giovani in campo per Chivu e Simeone, che si affronteranno anche in Champions League il 26 novembre a Madrid - Tanti giovani in campo per Chivu e Simeone, che si affronteranno anche in Champions League il 26 novembre a Madrid ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live Chivu