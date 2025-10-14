Ultima notte delle qualificazioni su Sky | azzurri a mezzanotte
Ultimo atto dell’attuale finestra di qualificazioni UEFA al Mondiale 2026 su Sky e in streaming su NOW, tra sfide decisive e attese infinite. Oltre a Italia-Israele in differita a mezzanotte, spiccano Portogallo-Ungheria, il mosaico di Diretta Gol con grandi nazionali e l’amichevole della Norvegia contro la Nuova Zelanda alle 18. Una serata che chiude un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
"L'ultima notte di Marco", momenti della presentazione del libro immortalati negli scatti del fotografo Ernesto Emili - facebook.com Vai su Facebook
Dopo LA GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” che ha celebrato il suo ultimo concerto all’Arena di Verona, Umberto Tozzi torna a sorpresa ad esibirsi nei palasport per le ultime date della sua tournée mondiale con cui dà il suo a - X Vai su X
Non solo Italia: le gare in programma su Sky Sport - La programmazione di martedì 14 ottobre di Sky Sport non si esaurisce con le sole qualificazioni. Scrive sport.sky.it
Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite: risultati, date e orari - Ancora fitto il programma delle partite europee: stasera, lunedì 13 ottobre, in campo la Francia in ... Riporta sport.sky.it