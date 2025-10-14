Ulivi sterminati il Salento sembra Gaza La dichiarazione shock del candidato di centrodestra per le regionali in Puglia Lobuono

Open.online | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Oggi chiamano la xylella emergenza. Se voi percorrete una strada del Salento vedete cosa è successo. Sembra Gaza, uno sterminio ». Il paragone infelice è opera dell’imprenditore pugliese Luigi Lobuono, candidato civico di centrodestra, candidato alle prossime regionali del 23-24 novembre. «Ne sono stati sterminati 22 milioni. E oggi, dopo 14 anni, sta arrivando addirittura anche a Foggia, nella Capitanata. Non è più una emergenza ma un disastro», ha dichiarato Lobuono, durante la presentazione della coalizione con i capi regionali dei partiti. Marco Lacarra (Pd) ha commentato: «La conferenza ci ha strappato più di un sorriso, Lobuono è antiquariato». 🔗 Leggi su Open.online

