Ulivi sterminati il Salento sembra Gaza La dichiarazione shock del candidato di centrodestra per le regionali in Puglia Lobuono

«Oggi chiamano la xylella emergenza. Se voi percorrete una strada del Salento vedete cosa è successo. Sembra Gaza, uno sterminio ». Il paragone infelice è opera dell’imprenditore pugliese Luigi Lobuono, candidato civico di centrodestra, candidato alle prossime regionali del 23-24 novembre. «Ne sono stati sterminati 22 milioni. E oggi, dopo 14 anni, sta arrivando addirittura anche a Foggia, nella Capitanata. Non è più una emergenza ma un disastro», ha dichiarato Lobuono, durante la presentazione della coalizione con i capi regionali dei partiti. Marco Lacarra (Pd) ha commentato: «La conferenza ci ha strappato più di un sorriso, Lobuono è antiquariato». 🔗 Leggi su Open.online