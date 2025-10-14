Uiltrasporti ieri lo sciopero | Sers turni e contratto da rivedere
"Noi non siamo disponibili a cedere di un millimetro rispetto a diritti inalienabili. Ci ha sorpreso (anche) la posizione degli altri sindacati, Cgil e Cisl, che definirei di sostegno all’azienda". Pino Raguseo, componente del Dipartimento nazionale Uiltrasporti - settore marittimo, inquadra così i rapporti tra le sigle sindacali, come che ieri si è tenuto un predisio in via della Foca Monaca, alla banchina di ormeggio dei rimorchiatori. La vertenza sulla quale interviene Uiltrasporti Ravenna - categoria Marittimi, è quella che coinvolge la Sers - Società esercizio rimorchi e salvataggi. Da mesi il sindacato "denuncia una gestione unilaterale e non trasparente delle trattative da parte dell’azienda, che ha sottoscritto un’intesa parziale con parte della Rsu e altre sigle sindacali, escludendo Uiltrasporti dal confronto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
