"Noi non siamo disponibili a cedere di un millimetro rispetto a diritti inalienabili. Ci ha sorpreso (anche) la posizione degli altri sindacati, Cgil e Cisl, che definirei di sostegno all’azienda". Pino Raguseo, componente del Dipartimento nazionale Uiltrasporti - settore marittimo, inquadra così i rapporti tra le sigle sindacali, come che ieri si è tenuto un predisio in via della Foca Monaca, alla banchina di ormeggio dei rimorchiatori. La vertenza sulla quale interviene Uiltrasporti Ravenna - categoria Marittimi, è quella che coinvolge la Sers - Società esercizio rimorchi e salvataggi. Da mesi il sindacato "denuncia una gestione unilaterale e non trasparente delle trattative da parte dell’azienda, che ha sottoscritto un’intesa parziale con parte della Rsu e altre sigle sindacali, escludendo Uiltrasporti dal confronto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uiltrasporti, ieri lo sciopero: "Sers, turni e contratto da rivedere"