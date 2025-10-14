Ufficiale è addio fra Gabriele Innocenti e Porta Crucifera
La notizia era nell'aria già dal giorno dopo l'ultimo Saracino. Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Gabriele Innocenti non è più un giostratore di Porta Crucifera. Il consiglio direttivo del quartiere rossoverde ha comunicato di aver interrotto il rapporto professionale, dopo avergli espresso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
