Ue multa Gucci Chloé e Loewe per 157 milioni | Prezzi truccati e concorrenza falsata

Moda nel mirino dell’ Ue: la Commissione europea ha inflitto una multa complessiva di 157,3 milioni di euro a Gucci, Chloé e Loewe. L’accusa è di pratiche anticoncorrenziali nella fissazione dei prezzi al dettaglio. Secondo Bruxelles, le tre maison del lusso avrebbero limitato per anni la libertà dei rivenditori indipendenti, imponendo politiche di prezzo rigide e vietando sconti e promozioni, tanto nei negozi fisici quanto online. L’Ue sanziona Gucci, Chloé e Loewe. L’indagine, condotta dalla Direzione generale Concorrenza, ha accertato che i tre marchi hanno applicato una strategia di “resale price maintenance” (Rpm): un sistema con cui i produttori impongono ai rivenditori il rispetto di un prezzo minimo o massimo, privandoli della possibilità di stabilire autonomamente le proprie tariffe. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ue multa Gucci, Chloé e Loewe per 157 milioni: “Prezzi truccati e concorrenza falsata”

