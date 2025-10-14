Udine scontri tra pro Pal e Polizia

21.30 Scontri a Udine tra alcuni manifestanti del corteo Pro Pal e le forze dell'ordine.Sono stati lanciati anche lacrimogeni.Il corteo si era svolto pacificamente e la maggior parte dei manifestanti è rimasta in piazza Primo maggio punto di arrivo del corteo. Poi una parte di essi ha tentato di sfondare il cordone di polizia con l' intenzione di raggiungere lo stadio dove si giocava Italia-Israele per le qualificazioni ai mondiali di calcio. Lanciato petardi contro la polizia che ha risposto con gli idranti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it