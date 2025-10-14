Udine scontri tra pro Pal e Polizia
21.30 Scontri a Udine tra alcuni manifestanti del corteo Pro Pal e le forze dell'ordine.Sono stati lanciati anche lacrimogeni.Il corteo si era svolto pacificamente e la maggior parte dei manifestanti è rimasta in piazza Primo maggio punto di arrivo del corteo. Poi una parte di essi ha tentato di sfondare il cordone di polizia con l' intenzione di raggiungere lo stadio dove si giocava Italia-Israele per le qualificazioni ai mondiali di calcio. Lanciato petardi contro la polizia che ha risposto con gli idranti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Italia-Israele, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro-Pal a Udine Vai su X
Resta il gemellaggio con Tel Aviv, scontri a Milano. Bocciata la richiesta dei Verdi. Udine blindata per Italia-Israele #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a Udine al corteo Pro Pal prima di Italia-Israele: poliziotti in tenuta antisommossa, usati idranti - Scontri a Udine tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia- Come scrive fanpage.it
Manifestazione finita a Udine, ma ancora scontri a distanza tra Pro Pal e polizia - Israele allo stadio Friuli è già cominciata ma per le vie di Udine ... Si legge su iltempo.it
A Udine scontri tra polizia e manifestanti Pro-Pal. Fischi all'inno israeliano prima della partita - Tensione intorno a Piazza Primo Maggio dove un gruppo di manifestanti ha cercato di sfondare il primo cordone di sicurezza. Si legge su msn.com