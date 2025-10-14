Udine scontri e tensioni in città Manifestazione pro-Palestina degenerata in violenza

Udine: manifestazione pro-Palestina degenera in scontri violenti con feriti, arresti e città devastata da frange estremiste. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Udine, scontri e tensioni in città. Manifestazione pro-Palestina degenerata in violenza

Leggi anche questi approfondimenti

"Solidarietà a forze dell’ordine in una situazione difficile e a tutti coloro, come gli operatori dell’informazione, che sono in servizio per dare conto di un evento che dovrebbe essere solo momento di sport”. Così @M_Fedriga dopo scontri a #udine https://tinyurl - X Vai su X

Resta il gemellaggio con Tel Aviv, scontri a Milano. Bocciata la richiesta dei Verdi. Udine blindata per Italia-Israele #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Scontri a Udine al corteo Pro Pal prima di Italia-Israele: poliziotti in tenuta antisommossa, usati idranti - Scontri a Udine tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia- Come scrive fanpage.it

Tensione a Udine: scontri tra manifestanti pro-Palestina e forze dell’ordine nei pressi dello stadio Italia-Israele - Nel caos è rimasto ferito un operatore televisivo, colpito alla testa da un sasso: è stato trasportato d’urgenza in ospedale ... Segnala reggiotv.it

A Udine ci sono state tensioni tra la polizia e un gruppo di manifestanti al termine del corteo di protesta per Italia-Israele - In centro a Udine ci sono state tensioni e scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti che stava partecipando al corteo di protesta contro la partita Italia- Come scrive ilpost.it