Udine scontri e tensioni in città Manifestazione pro-Palestina degenerata in violenza

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udine: manifestazione pro-Palestina degenera in scontri violenti con feriti, arresti e città devastata da frange estremiste. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

udine scontri e tensioni in citt224 manifestazione pro palestina degenerata in violenza

© Lidentita.it - Udine, scontri e tensioni in città. Manifestazione pro-Palestina degenerata in violenza

Leggi anche questi approfondimenti

udine scontri tensioni citt224Scontri a Udine al corteo Pro Pal prima di Italia-Israele: poliziotti in tenuta antisommossa, usati idranti - Scontri a Udine tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia- Come scrive fanpage.it

udine scontri tensioni citt224Tensione a Udine: scontri tra manifestanti pro-Palestina e forze dell’ordine nei pressi dello stadio Italia-Israele - Nel caos è rimasto ferito un operatore televisivo, colpito alla testa da un sasso: è stato trasportato d’urgenza in ospedale ... Segnala reggiotv.it

udine scontri tensioni citt224A Udine ci sono state tensioni tra la polizia e un gruppo di manifestanti al termine del corteo di protesta per Italia-Israele - In centro a Udine ci sono state tensioni e scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti che stava partecipando al corteo di protesta contro la partita Italia- Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Udine Scontri Tensioni Citt224