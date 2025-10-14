Udine scontri al corteo pro Palestina durante Italia–Israele | idranti feriti e tensione in piazza Primo Maggio

Italia–Israele non si doveva giocare”: proteste e scontri a Udine. “ Italia–Israele non si doveva giocare.” È iniziata così, al megafono, la manifestazione pro Palestina organizzata nel pomeriggio del 14 ottobre a Udine dal Comitato per la Palestina, in concomitanza con la partita di qualificazione ai Mondiali tra le due nazionali. Un corteo molto partecipato, che ha sfilato per le vie del centro prima di degenerare in scontri durissimi con le forze dell’ordine in piazza Primo Maggio, mentre la partita era in corso allo stadio Friuli. Cariche, idranti e bottiglie: colpito giornalista alla testa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Udine, scontri al corteo pro Palestina durante Italia–Israele: idranti, feriti e tensione in piazza Primo Maggio

