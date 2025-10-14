Udine manifestanti sfondano barriere di sicurezza al corteo pro-Pal | lacrimogeni da agenti

(Adnkronos) – Momenti di tensione al corteo pro-Pal di Udine, dove si gioca la partita. In Piazza Primo Maggio, punto finale del corteo partito alle 18.15, con tre quarti d'ora di ritardo sulla tabella di marcia, alcuni partecipanti al corteo, hanno sfondato il cordone di sicurezza del servizio d'ordine del Comitato per la Palestina .

