Udine città fantasma | più militari che civili Stadio blindato attesa per i Pro Pal

Negozi chiusi, cecchini israeliani sui tetti, controlli capillari e Zona rossa intorno al Bluenergy Stadium. La città aspetta la partita e il corteo delle 17,30: previste diecimila persone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Udine, città fantasma: più militari che civili. Stadio blindato, attesa per i Pro Pal

Scopri altri approfondimenti

Le premiazione della 25^ Maratonina Internazionale Città di Udine e della StraUdine 2025 [ Pierluigi Bumbaca] - facebook.com Vai su Facebook

In aumento le auto "fantasma" non assicurate: sequestrati nove veicoli - Il fenomeno dei cosiddetti veicoli fantasma che circolano per le vie e le autostrade italiane senza assicurazione è in allarmante in crescita e che comporta un danno economico rilevante per il ... Segnala ilgazzettino.it

Aziende fantasma, rete di 28 imprese fittizie scoperta dalla Finanza: sottratti 3 milioni di euro - Un complesso sistema fraudolento messo in piedi per occultare la base imponibile al fisco è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Udine. Si legge su ilgazzettino.it