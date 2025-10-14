L’autunno della danza contemporanea si apre a Udine, sabato 18 ottobre, con l’avvio delle restituzioni della settima edizione di Alta Formazione, il percorso professionalizzante ideato dalla Compagnia Arearea, che si inserisce anche quest’anno all’interno della programmazione di “ Off Label – rassegna per una nuova danza ” realizzata nell’ambito del progetto “Arearea Dance Library”, con il sostegno degli Incentivi D6.1.1, PR FESR FVG 2021-2027. Il primo Dance Out, si terrà alle 18 a Lo Studio (via Fabio di Maniago 15, Udine), “casa” di Arearea a Udine, e sarà curato da Roberto Cocconi, fondatore e co-direttore artistico della Compagnia. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Udine accende i riflettori sulla nuova danza con il primo Dance Out di Arearea