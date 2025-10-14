Ucraina Zelensky | Dopo Gaza c' è un grande slancio globale per la pace

 Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che in Ucraina c’è “ slancio per la pacedopo aver elogiato gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. “Si tratta di una questione globale e molto è stato fatto personalmente dal presidente degli Stati Uniti e dal suo team. Anche altri leader sono stati coinvolti e hanno dato un grande aiuto”, ha affermato Zelensky nel suo discorso video serale di martedì. “Ciò dimostra che anche la Russia può essere effettivamente costretta a porre fine alla sua aggressione. In realtà, è proprio la Russia che rimane oggi la principale fonte di instabilità globale, la fonte globale della guerra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

