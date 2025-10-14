Ucraina vigili del fuoco domano fiamme dopo attacco russo su Sumy
Kiev, 14 ott. (askanews) - I vigili del fuoco della città ucraina nordorientale di Sumy stanno lavorando per spegnere un incendio scatenato da un attacco russo su un edificio non residenziale nelle prime ore del mattino. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente per contenere le fiamme e ispezionare l'area. Le autorità affermano che tutti i focolai sono sotto controllo e non sono state segnalate vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
