Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì dovrebbe incontrare il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Trump ha confermato l’incontro mentre parlava con i giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre tornava dal Medioriente. Alla domanda se riceverà Zelensky venerdì, Trump ha risposto: “ Penso di sì, sì “. Intanto proseguono gli attacchi russi. Ucraina, verso incontro Trump-Zelensky. Proseguono gli attacchi russi. Tutte le notizie di oggi, 14 ottobre Inizio diretta: 141025 09:20 Fine diretta: 141025 23:00 09:30 141025 Kiev, nella notte lanciati 96 droni da Mosca, 69 abbattuti Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 69 dei 96 droni lanciati dalla Russia nella notte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, Trump conferma: venerdì riceverà Zelensky a Casa Bianca – La diretta