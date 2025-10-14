Ucraina raid russo su un ospedale di Kharkiv | 57 feriti

Nella notte tra sabato e domenica, l’Ucraina è tornata a vivere ore di angoscia sotto i colpi dell’ennesimo attacco aereo russo. Sirene, esplosioni, detriti e paura hanno scandito il silenzio della notte in diverse aree del Paese, riportando ancora una volta la popolazione civile al centro di una guerra che, da oltre due anni, continua a colpire indistintamente infrastrutture, città e luoghi simbolo della vita quotidiana. Leggi anche: Sondaggio shock tra gli italiani: Russia o Ucraina? Il risultato incredibile In una guerra dove la linea del fronte è diventata sempre più liquida, la differenza tra obiettivi militari e civili sembra assottigliarsi di giorno in giorno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ucraina, raid russo su un ospedale di Kharkiv: 57 feriti

