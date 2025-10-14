Ucraina raid russo colpisce convoglio Onu carico di aiuti umanitari Bombe e droni sull’ospedale di Kharkiv

Gli occhi del mondo restano puntati sul Medio Oriente dopo il via libera alla tregua nella Striscia, ma in Ucraina la guerra continua e senza alcun progresso sulle trattative di pace, nonostante dal Cremlino facciano sapere che la Russia “accoglie con favore” la conferma da parte di Donald Trump di volere cercare una soluzione negoziata del conflitto. Intanto, mentre Zelensky si prepara a recarsi a Washington per chiedere ulteriore aiuto militare americano, il conflitto prosegue: la Russia, ha riferito Kiev, ha colpito un convoglio di aiuti delle Nazioni Unite nel sud del Paese, senza tuttavia fare vittime, secondo quanto ha dichiarato il governatore dell’oblast, Oleksandr Prokudin, che ha definito “miracoloso” il fatto che non ci siano stati feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, raid russo colpisce convoglio Onu carico di aiuti umanitari. Bombe e droni sull’ospedale di Kharkiv

