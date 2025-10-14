Ucraina raid e attacchi Zelensky venerdì da Trump

Continuano a piovere bombe russe, in Ucraina, a pochi giorni dall’incontro alla Casa Bianca tra i presidenti Zelensky e Trump. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, raid e attacchi. Zelensky venerdì da Trump

