Ucraina news Kiev | raid russo contro un convoglio Onu Tajani | Illeso l’italiano a bordo La condanna delle Nazioni Unite

Roma, 14 ottobre 2025 - Un convoglio umanitario dell'Onu è stato colpito dall'esercito russo nell'oblast di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Tutti illese le persone a bordo, compreso un funzionario italiano. Il convoglio era composto da ''quattro veicoli bianchi con insegne: non equipaggiamento militare, ma auto che trasportavano aiuti alla popolazione'', ha scritto sui social il governatore dell'oblast di Kherson, Oleksandr Prokudin, accusando Mosca di un raid deliberato portato con droni. Le Nazioni Unite ha condannato l'aggressione "inaccettabile", ricordando che "gli operatori umanitari sono protetti dal diritto internazionale umanitario e non dovrebbero mai essere attaccati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

