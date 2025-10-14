Ucraina Mosca in pressing | Usa convincano Kiev alla pace Attacco russo a convoglio Onu
(Adnkronos) –? Il Cremlino chiede agli Stati Uniti di convincere l'Ucraina ad agire per arrivare alla pace dopo l'annuncio della visita di Volodymir Zelensky alla Casa Bianca venerdì. "Auspichiamo che l'influenza degli Stati Uniti, le capacità diplomatiche del Presidente Trump incoraggeranno l'Ucraina a partecipare più attivamente e prontamente al processo di pace", ha dichiarato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
#TG2000 - #Ucraina, raid e attacchi. #Zelensky venerdì da #Trump #14ottobre #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Belgorod #Putin #Lavrov #TV2000 @tg2000it Vai su X
#TG2000 - La guerra in Ucraina, sempre sotto attacco. Nella notte, abbattuti oltre 100 droni russi. E Zelensky chiede più armi. #10ottobre #Ucraina #Zelensky #Russia #Zaporizhizia #Trump #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Mosca in pressing: "Usa convincano Kiev alla pace". Attacco russo a convoglio Onu - Il convoglio delle Nazioni Unite era composto da ''quattro veicoli bianchi con insegne: non equipaggiamento militare, ma auto che trasportavano aiuti alla popolazione'', ha scritto Prokudin. Come scrive adnkronos.com
Guerra in Ucraina, c'è lo zampino Usa sugli attacchi contro centrali e raffinerie in Russia - Se la notizia fosse confermata ci si troverebbe già in quella pericolosa escalation che a parole tutti vogliono evitare. Da iltempo.it
“Gli Usa condivideranno con Kiev informazioni sugli obiettivi strategici di Mosca”: la rivelazione del Wall Street Journal - Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina informazioni sensibili e di intelligence per colpire “deep inside Russia”, in profondità nel territorio russo. Secondo ilfattoquotidiano.it