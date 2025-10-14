Ucraina convoglio aiuti Onu colpito dai russi Bombe su ospedale Karkhiv
Convoglio di aiuti Onu colpito dai russi nella regione di Kherson, illeso un funzionario italiano. A Kharkiv bombardato un ospedale. Venerdì Zelensky sarà in visita da Trump per parlare di nuovi finanziamenti e armamenti. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
