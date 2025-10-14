Ucraina colpito dai russi convoglio del World Food Programme dell’Onu | illeso italiano a bordo Tajani | Attacco inaccettabile

Open.online | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Condanno con forza l’attacco russo al convoglio del Wfp in Ucraina, su cui era presente anche un funzionario italiano, rimasto fortunatamente illeso. Gli attacchi sui civili, sugli ospedali e ora sugli operatori umanitari sono inaccettabili. La Russia deve cessare la violenza e iniziare ad agire da attore responsabile. La mia solidarietà all’Onu, al suo personale e al popolo ucraino». Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che un convoglio Onu è stato colpito stamane in Ucraina. Condanno con forza l’attacco russo al convoglio del @WFP in #Ucraina, su cui era presente anche un funzionario italiano, rimasto fortunatamente illeso. 🔗 Leggi su Open.online

