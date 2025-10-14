Ucraina attacco russo su Kharkiv | feriti danni a ospedale e infrastrutture

(LaPresse) Le truppe russe hanno attaccato la città ucraina di Kharkiv con missili e droni durante la notte, ferendo almeno sette persone. Il raid ha colpito una struttura medica, causando reazioni acute da stress a oltre 50 pazienti, che sono stati trasferiti in un altro ospedale. Il bombardamento ha danneggiato anche una struttura educativa, vari edifici civili e linee elettriche nella città, secondo le autorità. Nella regione di Kirovohrad, la Russia ha colpito “infrastrutture critiche” nelle comunità di Dolynske e Nova Praha, lasciando cinque insediamenti senza elettricità. L’aviazione ucraina ha rilevato 82 droni da attacco russi nello spazio aereo del Paese durante la notte, intercettandone e disturbandone 69 con le difese aeree. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Kharkiv: feriti, danni a ospedale e infrastrutture

Argomenti simili trattati di recente

L'Ucraina attacca la Crimea, colpito il più grande deposito di petrolio russo - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Attacco russo sull'#Ucraina, treno con 110 attivisti italiani sfiorato dai #raid su #Leopoli. Lo scrive @agensir : 'Il gruppo di pacifisti era in viaggio da #Kiev verso la #Polonia'. L'Ambasciata d'Italia a #Kiev è in contatto con il gruppo di italiani del #Mea - X Vai su X

Ucraina, attacco russo su Kharkiv: feriti, danni a ospedale e infrastrutture - (LaPresse) Le truppe russe hanno attaccato la città ucraina di Kharkiv con missili e droni durante la notte, ferendo almeno sette persone. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Ucraina, attacco russo a Kharkiv danneggia un ospedale - Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha dichiarato che l’attacco russo di lunedì 13 ottobre ha danneggiato un ospedale e colpito le linee elettriche. Segnala tg24.sky.it

Gli effetti devastanti dell'attacco aereo russo su Kharkiv: colpito un ospedale - Il ministero della Difesa russo sostiene che le sue truppe abbiano preso il controllo di due villaggi in Ucraina orientale: Borivska Andriyivka, nella regione di Kharkiv, e un altro paesino nella regi ... Lo riporta rainews.it