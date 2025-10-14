Ucraina attaccato un convoglio Onu con a bordo un italiano | è illeso

Secondo quanto riferito dal governatore dell'oblast, Oleksander Prokudin, il convoglio sarebbe stato composto da quattro veicoli bianchi con il logo delle Nazioni Unite, e Mosca avrebbe deliberatamente preso di mira la missione con droni e fuoco di artiglieria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina attaccato un convoglio onu con a bordo un italiano 232 illeso

