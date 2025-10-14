Ucraina | 290.000 casi di diserzione e abbandono delle unità militari
Da gennaio 2022 a settembre 2025 sono stati aperti oltre 290.000 casi di diserzione e abbandono non autorizzato delle unità militari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
