Ucraina | 290.000 casi di diserzione e abbandono delle unità militari

Imolaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da gennaio 2022 a settembre 2025 sono stati aperti oltre 290.000 casi di diserzione e abbandono non autorizzato delle unità militari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

