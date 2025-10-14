Uccide il padre brucia il corpo e denuncia la scomparsa | definitiva la condanna a 18 anni per Lorenzo D'Errico

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È diventata definitiva la condanna a 18 anni di reclusione per Lorenzo D'Errico. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'Appello, che aveva abbassato di sei anni il pronunciamento del Tribunale in primo grado. Nel 2021 aveva ucciso il padre 65enne, ne aveva bruciato il corpo e denunciato la scomparsa anche in televisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

